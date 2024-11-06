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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Португальский агент: «У Неймара был конфликт с тренером «Аль-Хиляля»

06 Ноября 2024 • 19:48 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
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08.11 17:45

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном расставании саудовского «Аль-Хиляля» с бразильским нападающим Неймаром.

Агент считает, что Неймар не смог проявить себя в Саудовской Аравии из-за травм.

— Он не адаптировался там. Это все вылилось в конфликт. Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером. Тренера не устраивало, что Неймар не мотивирован, — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Напомним, 32-летний бразилец выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в семи матчах, забил один мяч и стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт Неймара с саудовским клубом истекает в конце этого сезона.

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