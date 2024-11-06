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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Появилась новая информация о будущем Неймара слухи

06 Ноября 2024 • 15:46 Комментировать

Вскоре после своего перехода в «Аль-Хиляль» Неймар получил серьёзную травму колена. Звёздный бразилец долго восстанавливался и недавно вернулся в строй. При этом на днях Неймар снова травмировался. К счастью, на этот раз повреждение не слишком серьёзное, и форвард не должен провести в лазарете много времени.

Между тем, появилась информация о том, что в «Аль-Хиляле» уже рассматривают возможность расторжения контракта с Неймаром в январе. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на UOL Esporte.

Ранее в прессе писали о том, что 32-летний Неймар может вернуться в родной «Сантос».

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Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль ещё теги
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