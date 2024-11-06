Стало известно, насколько серьёзна новая травма Неймара

Форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар получил новое повреждение, только вернувшись на футбольное поле. Наставник команды Жорже Жезуш прокомментировал травму звездного нападающего.
«Неймар не будет доступен около двух недель. Его колено зажило, но у него все равно будут возникать проблемы, как в прошедшей игре. Будут проблемы с мышцами, ведь он давно не выходил на поле», - передает слова бразильского нападающего Lequipe.
Неймар больше года провел в лазарете из-за разрыва крестообразных связок колена. Трудовое соглашение 32-летнего футболиста с саудовским клубом рассчитано до конца июня 2025 года.
Бан пользователя