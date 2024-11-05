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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тренер прокомментировал новую травму Неймара

05 Ноября 2024 • 09:08 Комментировать

Рулевой саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о новой травме звездного форварда команды Неймара. Бразилец получил повреждение по ходу поединка Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем» (3:0).

«Я не включил Неймара в заявку на чемпионат, поскольку подозревал, что это может произойти. У него была непростая травма», - передает слова специалиста Central do Arabao.

В прошедшем матче звездный нападающий провел около 30 минут, появившись на замену. Неймар не смог завершить встречу, получив травму.

Напомним, что бразилец совсем недавно вернулся на поле после травмы крестообразных связок. Нападающий не выходил на поле с осени прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Жорже Жезуш Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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