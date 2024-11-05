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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард может лишиться работы

05 Ноября 2024 • 01:20 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
08.11 17:45

В «Аль-Иттифаке» подумывают об отставке главного тренера Стивена Джеррарда.

После девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии команда английского специалиста располагается на 11-й строчке с 11 набранными очками, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 14 баллов. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, в «Аль-Иттифаке» всерьёз рассматривают возможность расставания с Джеррардом. Ожидается, что окончательное решение по вопросу дальнейшего сотрудничества с легендой «Ливерпуля» будет принято до конца недели.

Стивен Джеррард занял свой текущий пост летом 2023 года. До переезда в Саудовскую Аравию знаменитый экс-хавбек возглавлял «Астон Виллу» и шотландский «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
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