Над каналом Роналду в YouTube работает больше 20 человек

Летом Криштиану Роналду запустил свой канал в YouTube. Разумеется, звёздный португальский футболист набирал подписчиков молниеносными темпами. Выяснилось, что над YouTube-каналом Роналду работает 21 человек. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на слова генерального директора Dentsu Томаса Фроеса.

По словам Фроеса, к каналу Роналду прикреплена команда из 16 сотрудников. А ещё пять членов британской компании Whisper сейчас находится в Эр-Рияде, где работает над контентом, связанным с Криштиану.

Добавим, что Криштиану Роналду имеет с «Аль-Насром» действующий контракт, рассчитанный до середины 2025 года.