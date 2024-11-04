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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Над каналом Роналду в YouTube работает больше 20 человек

04 Ноября 2024 • 17:40 Комментировать

Летом Криштиану Роналду запустил свой канал в YouTube. Разумеется, звёздный португальский футболист набирал подписчиков молниеносными темпами. Выяснилось, что над YouTube-каналом Роналду работает 21 человек. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на слова генерального директора Dentsu Томаса Фроеса.

По словам Фроеса, к каналу Роналду прикреплена команда из 16 сотрудников. А ещё пять членов британской компании Whisper сейчас находится в Эр-Рияде, где работает над контентом, связанным с Криштиану.

Добавим, что Криштиану Роналду имеет с «Аль-Насром» действующий контракт, рассчитанный до середины 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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