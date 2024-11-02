Криштиану Роналду жестом отреагировал на кричалку «Месси! Месси!»

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на кричалку «Месси! Месси!» во время поединка девятого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».

В ответ на выкрики болельщиков с трибун 39-летний португальский нападающий показал большой палец. Напомним, что встреча лидеров чемпионата Саудовской Аравии завершилась вничью со счетом 1:1.

Криштиану выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. Португалец принял участие в 76 поединках, записав себе в актив 67 забитых мячей и 18 голевых передач. Срок трудового договора между сторонами истекает летом следующего года. Рыночная стоимость опытного голеадора оценивается в 15 миллионов евро.