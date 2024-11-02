Роналду «наехал» на судью в перерыве матча «Аль-Насра»

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен работой судейской бригады в поединке против «Аль-Хиляля» в рамках девятого тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Нам показали три предупреждения, а соперник не получил ни одного. Будь справедлив к обеим командам», - сказал Криштиану арбитру в подтрибунном помещении. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Напомним, что поединок между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» завершился вничью со счетом 1:1. После этого матча команда Роналду занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Что касается «Аль-Хиляля», то команда является лидером турнира.