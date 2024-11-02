Криштиану Роналду сделал новое обращение

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после поединка с «Аль-Хилялем» в рамках девятого тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Сражение еще далеко от завершения. Благодарю всех за поддержку», - гласит сообщение 39-летнего португальского бомбардира в социальных сетях.

После девяти туров «Аль-Наср» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Криштиану поучаствовал в восьми встречах Высшей лиги. Роналду записал на свой счет шесть забитых мячей (четыре – с пенальти) и две голевые передачи.