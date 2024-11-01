Роналду выдал самую длительную безголевую серию за полгода

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог отличиться в матче против «Аль-Хиляля» (1:1).

Коллектив Стефано Пиоли упустил победу в домашнем матче с действующим чемпионом Саудовской Аравии, пропустив на 77-й минуте. Роналду провёл на поле всю игру, но результативными действиями не отметился. Португалец не забил в третьем поединке «Аль-Насра» кряду – самая продолжительная голевая засуха 39-летней суперзвезды на клубном уровне с апреля нынешнего года.

В активе Криштиану Роналду девять точных ударов в 13 поединках нынешней кампании за «Аль-Наср», также форвард трижды ассистировал товарищам по команде.