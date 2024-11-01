«С ним ничего не выиграем» - поклонники «Аль-Насра» разочаровались в Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду подвёл свою команду, он не забил пенальти и «Аль-Наср» вылетел из Кубка Короля. И это очень не понравилось поклонникам команды - впервые они начали роптать в адрес главной звезды клуба.

- Мы ничего не выиграем с ним! Посмотрите на матчи, он едва двигается. Вызывается бить штрафные и пенальти - и мажет их. Спасибо, но хватит, - видео с таким текстом от разгневанного фаната набирает популярность в Саудовской Аравии.

Напомним, что Криштиану выступает в Саудовской Аравии с 2023 года, ранее он защищал цвета таких клубов, как лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».