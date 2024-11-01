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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«С ним ничего не выиграем» - поклонники «Аль-Насра» разочаровались в Роналду

01 Ноября 2024 • 16:58 Комментировать (2)

Португальский форвард Криштиану Роналду подвёл свою команду, он не забил пенальти и «Аль-Наср» вылетел из Кубка Короля. И это очень не понравилось поклонникам команды - впервые они начали роптать в адрес главной звезды клуба.

- Мы ничего не выиграем с ним! Посмотрите на матчи, он едва двигается. Вызывается бить штрафные и пенальти - и мажет их. Спасибо, но хватит, - видео с таким текстом от разгневанного фаната набирает популярность в Саудовской Аравии.

Напомним, что Криштиану выступает в Саудовской Аравии с 2023 года, ранее он защищал цвета таких клубов, как лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
01 Ноября 2024 в 18:22
Авейру : Найдите мне этого фаната.. 🧐🤯.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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InterSan
01 Ноября 2024 в 17:29
Если этот фанат не Шейх, или Султан - без толку. Он там не для голов для команды, а для популяризации Футбола в целом перед ЧМ.
P.S. Плохой пиар - тоже пиар.
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