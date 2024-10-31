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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду обратился к фанатам

31 Октября 2024 • 19:04 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 3.20 X 3.90 2 1.95
01.11 21:00

«Аль-Наср» готовится к важному матчу чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». В преддверии поединка публикацию в социальных сетях сделал звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец решил обратиться к болельщикам.

«Вы на трибунах, мы на поле. Вместе как один! Увидимся завтра на игре», - написал Роналду.

Напомним, что несколько дней назад «Аль-Наср» проиграл «Аль-Таавуну» и вылетел из Кубка Саудовской Аравии. Криштиану Роналду в добавленное ко второму тайму время не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Матч «Аль-Наср» - «Аль-Хиляль» стартует 1 ноября в 21:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 31 Октября
19:04
Роналду обратился к фанатам
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