Роналду обратился к фанатам

«Аль-Наср» готовится к важному матчу чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». В преддверии поединка публикацию в социальных сетях сделал звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец решил обратиться к болельщикам.

«Вы на трибунах, мы на поле. Вместе как один! Увидимся завтра на игре», - написал Роналду.

Напомним, что несколько дней назад «Аль-Наср» проиграл «Аль-Таавуну» и вылетел из Кубка Саудовской Аравии. Криштиану Роналду в добавленное ко второму тайму время не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Матч «Аль-Наср» - «Аль-Хиляль» стартует 1 ноября в 21:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.