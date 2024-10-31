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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тони хочет забить больше голов, чем Криштиану Роналду

31 Октября 2024 • 09:02 Комментировать

Английский форвард Айвен Тони, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Ахли», заявил о намерении забить больше голов, чем 39-летний португалец Криштиану Роналду.

«Надеюсь, что забью больше Криштиану. Но хочу подчеркнуть, что я изначально соревнуюсь с самим собой. Не обращаю внимания на других. Роналду – великолепный футболист, но я буду сконцентрирован только на себе», - передает слова нападающего Talksport.

Тони пополнил ряды саудовского коллектива в начале сезона-2024/2025. Айвен поучаствовал в десяти встречах, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Контракт нападающего с «Аль-Ахли» рассчитан до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Ахли Джидда айвен тони ещё теги
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