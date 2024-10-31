Тони хочет забить больше голов, чем Криштиану Роналду

«Надеюсь, что забью больше Криштиану. Но хочу подчеркнуть, что я изначально соревнуюсь с самим собой. Не обращаю внимания на других. Роналду – великолепный футболист, но я буду сконцентрирован только на себе», - передает слова нападающего Talksport.