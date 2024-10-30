Экс-игрок сборной Франции: «Роналду не забьёт 1000 голов»

Криштиану Роналду ставит перед собой цель покорить отметку в 1000 голов за карьеру. На текущий момент на счету звёздного португальца 907 голов. Комментарий по поводу цели Роналду дал бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети.

«Криштиану Роналду не забьёт 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В таком возрасте ему будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон. С возрастом показатели будут идти вниз. Я не ожидаю, что он приблизится к тысяче», - сказал Пети Jeffbet.

По ходу своей карьеры Эммануэль Пети поиграл за «Монако», «Арсенал», «Барселону» и «Челси».