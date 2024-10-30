Роналду догнал Месси по негативному показателю

«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Таавуну» с минимальным счётом 0:1. Форвард Криштиану Роналду записал матч себе в пассив – звёздный игрок не забил пенальти в добавленное ко второму тайму время.

Согласно данным MessivsRonaldo.app, Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по негативному показателю – по незабитым пенальти. Теперь на счету Роналду и Месси по 31 незабитому пенальти.

Всего Роналду пробивал пенальти 199 раз, и в 168 случаях он забивал. У Месси 109 реализованных одиннадцатиметровых при 140 попытках.

Как известно, Лионель Месси сейчас выступает в МЛС за «Интер Майами».

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