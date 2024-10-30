Неймар не имеет права сыграть против Роналду

Неймар недавно восстановился после серьёзной травмы колена и сыграл против «Аль-Айна» в Лиге чемпионов АФК. Впрочем, играть за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии Неймар пока что не может.

Как сообщает портал Goal, в заявке на Лигу чемпионов АФК нет ограничений на иностранных игроков в заявке. А вот в лиге Саудовской Аравии такое ограничение имеет место быть, и Неймар из-за серьёзной травмы не был заявлен на первую часть сезона.

Таким образом, «Аль-Хиляль сможет заявить Неймара на чемпионат Саудовской Аравии только в январе.

В пятницу «Аль-Хиляль» сыграет в саудовской лиге против «Аль-Насра». Неймар не имеет права выйти на поле против команды Криштиану Роналду.