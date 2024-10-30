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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар не имеет права сыграть против Роналду

30 Октября 2024 • 17:57 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 2.85 X 3.90 2 2.12
01.11 21:00

Неймар недавно восстановился после серьёзной травмы колена и сыграл против «Аль-Айна» в Лиге чемпионов АФК. Впрочем, играть за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии Неймар пока что не может.

Как сообщает портал Goal, в заявке на Лигу чемпионов АФК нет ограничений на иностранных игроков в заявке. А вот в лиге Саудовской Аравии такое ограничение имеет место быть, и Неймар из-за серьёзной травмы не был заявлен на первую часть сезона.

Таким образом, «Аль-Хиляль сможет заявить Неймара на чемпионат Саудовской Аравии только в январе.

В пятницу «Аль-Хиляль» сыграет в саудовской лиге против «Аль-Насра». Неймар не имеет права выйти на поле против команды Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль ещё теги

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
30 Октября 2024 в 18:15
Повезло Хилялю.. 🤭😄
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