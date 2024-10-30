После удара Роналду с пенальти пострадал фанат

Во вторник «Аль-Наср» проводил матч Кубка Саудовской Аравии «Аль-Таавуна». «Аль-Наср» проиграл 0:1, причём Криштиану Роналду в добавленное ко второму тайму время не смог реализовать пенальти. Португалец направил мяч выше перекладины.

Судя по новым кадрам, из-за удара Роналду пострадал фанат. Болельщик руками прикрыл от летящего мяча своё лицо. Мяч попал в руки, в результате чего из рук человека вылетел мобильный телефон. Сложно сказать, как работает устройство после падения.

Стоит отметить, что многие фанаты за воротами снимали удар Роналду с пенальти на телефоны. Вряд ли кто-то ожидал, что португалец направит мяч не в створ, а выше.

Роналду сделал заявление после незабитого пенальти и вылета