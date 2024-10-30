Роналду сделал заявление после незабитого пенальти и вылета

«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв уже в 1/8 финала «Аль-Таавуну» с минимальным счётом 0:1. Криштиану Роналду мог сравнять счёт в добавленное ко второму тайму время, но португалец не смог реализовать пенальти.

После неудачных игр Роналду обычно не делает публикации в социальных сетях, но на этот раз получилось иначе.

«Каждый вызов – это возможность для роста», - гласит заявление звёздного футболиста.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее в прессе писали о том, что форвард продлит соглашение ещё на один год.