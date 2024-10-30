Роналду не забил пенальти в решающий момент, и «Аль-Наср» вылетел

Во вторник вечером в Саудовской Аравии проходил матч 1/8 финала Кубка страны между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном». На 71-й минуте гости смогли открыть счёт, а в компенсированное ко второму тайму время хозяева получили шикарный шанс для ответного гола. «Аль-Наср» заработал пенальти и его, понятное дело, взялся исполнять нападающий Криштиану Роналду.

Роналду не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. 39-летний звёздный португалец пробил сильно, но неточно – мяч пролетел над перекладиной. Криштиану был расстроен.

В итоге «Аль-Наср» проиграл со счётом 0:1 и вылетел из турнира.