Роналду не забил пенальти в решающий момент, и «Аль-Наср» вылетел

Во вторник вечером в Саудовской Аравии проходил матч 1/8 финала Кубка страны между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном». На 71-й минуте гости смогли открыть счёт, а в компенсированное ко второму тайму время хозяева получили шикарный шанс для ответного гола. «Аль-Наср» заработал пенальти и его, понятное дело, взялся исполнять нападающий Криштиану Роналду.
Роналду не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. 39-летний звёздный португалец пробил сильно, но неточно – мяч пролетел над перекладиной. Криштиану был расстроен.
В итоге «Аль-Наср» проиграл со счётом 0:1 и вылетел из турнира.
Протокол игры
|71'Флавио Рамос (0:1)
Бенто•Бушаль Наваф 65' (Гариб Абдуррахман ( 65' ) •Симакан Мохамед•Лапорт Эмерик•Аль-Наджи Салем 85' (Маран Мохаммад ( 85' ) •Брозович Марсело 65' (Отавио Эдмилсон ( 65' ) •Аль-Хассан Али•Габриэл Анжело•Уэсли Лопес 71' (Мане Садио ( 71' ) •Талиска Андерсон 65' (Аль-Ганам Султан ( 65' ) •Роналду Криштиану
Маилсон•Аль-Муфаррий Мутеб 90' •Аль-Ахмед Валид 34' •Аль-Нассер Саад 81' (Ривас Ригоберто ( 81' ) •Флавио Рамос•Аль-Салули Аун•Фажр Фесаль•Эль-Махдиуи Ашраф 90' •Матеуш Галиану 84' (Бахебри Хаттан ( 84' ) •Педро Жоао 90' (Абдулфаттах Адам ( 90' ) •Барроу Муса 84' (Фархан Султан ( 84' )
29 Октября. Стадион "King Saud University Stadium " .
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