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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду вернулся в состав «Аль-Насра»

29 Октября 2024 • 20:39 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Аль-Таавун Бурайда
1-й тайм

Несколько дней назад нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч против «Аль-Хулуда» в чемпионате Саудовской Аравии. Ту игру звёздный футболист пропустил из-за болезни второй половинки.

Во вторник «Аль-Наср» проводит кубковый матч против «Аль-Таавуна», и на этот раз Роналду вышел на поле с первых минут.

Следить за матчем между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Криштиану Роналду будет стараться помочь своей команде пробиться в следующую стадию турнира.

Добавим, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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