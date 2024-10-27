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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Во France Football намекнули на обиду Роналду из-за «Золотых мячей»

27 Октября 2024 • 14:40 Комментировать

Редактор France Football Венсан Гарсия высказался об отношении Криштиану Роналду к премии «Золотой мяч». Как известно, именно France Football вручает эту престижную награду.

«Обладатели «Золотого мяча» имеют право появляться на всех будущих церемониях. Но они не все приходят, некоторые расстроены из-за нас. Я не знаю наверняка – я не общаюсь с Криштиану Роналду напрямую – но бывшие обладатели «Золотого мяча» голосуют за приз лучшему молодому игроку. Роналду не голосовал ни в этом году, ни в прошлом», - сказал Гарсия The Times.

Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз в своей карьере.

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