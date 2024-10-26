Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду объявил о розыске фаната

26 Октября 2024 • 16:58 Комментировать

В социальных сетях появилось видео, на котором возрастной мужчина в футболке Криштиану Роналду скандирует фамилию звёздного португальца на трибуне. При этом мужчина снимал происходящее на поле со слезами на глазах.

Роналду опубликовал это видео на своей страничке в одной из социальных сетей. Форвард «Аль-Насра» объявил о розыске этого мужчины.

«Ищу его! Буду признателен за любую информацию», - написал Роналду.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.  Ранее в прессе появилась информация о возможном продлении контракта португальским форвардом ещё на год.

Почему Роналду не попал в заявку на матч с «Аль-Хулудом»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны» Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1 Дело Винисиуса: арестованы четыре человека Кьеза может покинуть «Ливерпуль» - названа причина Компани прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Барселоны»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя между Топурией и Холлоуэем Туменов рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Уиттакера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.10.24 в 18:00
Аль-Фейха Аль-Фейха
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
3.15 3.35 2.15
Видео
26.10.24 в 18:05
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Аль-Фатех Аль-Фатех
Видео
26.10.24 в 21:00
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Октября
16:58 · Саудовская Аравия
Роналду объявил о розыске фаната
13:59 · Италия. Серия А
Капитан «Ювентуса» может уехать в лигу Роналду
12:22 · США. МЛС
Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом
10:16 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы могут купить нападающего из АПЛ за 100 млн евро
03:28 · Италия. Серия А
​Пиоли продолжает побеждать - уже 7 из 7 1
25 Октября
20:29 · Италия. Серия А
​Манчини пояснил, почему покинул сборную Саудовской Аравии
18:29 · Саудовская Аравия
Почему Роналду сегодня не сыграл матч и даже не попал в заявку
18:26 · Саудовская Аравия
Что случилось с девушкой Роналду — из-за неё нападающий отказался играть за «Аль-Наср» 1
13:04 · Испания. Ла Лига
Игрок команды Роналду может перейти в «Реал»
08:01 · Саудовская Аравия
Погба может стать одноклубником Криштиану Роналду
24 Октября
23:03 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, как Рафинья отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии 2
21:44 · Саудовская Аравия
Роналду поздравил с днём рождения «Аль-Наср»
22 Октября
20:25 · Саудовская Аравия
Раскрыта невероятная зарплата Роналду
09:45 · Саудовская Аравия
Неймар высказался о возвращении после года лечения
19 Октября
08:01 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова
00:14 · Саудовская Аравия
Роналду забил 55 голов в 54 матчах чемпионата Саудовской Аравии 4
18 Октября
23:39 · Саудовская Аравия
Пиоли выиграл 6 из 6 стартовых матчей в «Аль-Насре»
23:22 · Саудовская Аравия
Роналду забил в 9 из 10 матчей за «Аль-Наср»
12:11 · Бразилия
​Неймар: «Никогда не отказываюсь от желаемого»
07:15 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду 4
17 Октября
09:02 · Саудовская Аравия
Адли назвал футболиста, который совсем немного хуже Роналду и Месси
08:48 · Россия. Премьер-лига
Абакар Гаджиев высказался о Криштиану Роналду
07:28 · Саудовская Аравия
Бывший тренер Роналду высказался о Криштиану
16 Октября
12:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Гомес оценил шансы привезти Неймара в Россию
02:52 · Саудовская Аравия
​Манчини: «Конечно, было больно видеть досрочно уходящих болельщиков»
Все новости