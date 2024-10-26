Роналду объявил о розыске фаната

В социальных сетях появилось видео, на котором возрастной мужчина в футболке Криштиану Роналду скандирует фамилию звёздного португальца на трибуне. При этом мужчина снимал происходящее на поле со слезами на глазах.

Роналду опубликовал это видео на своей страничке в одной из социальных сетей. Форвард «Аль-Насра» объявил о розыске этого мужчины.

«Ищу его! Буду признателен за любую информацию», - написал Роналду.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее в прессе появилась информация о возможном продлении контракта португальским форвардом ещё на год.

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