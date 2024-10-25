Почему Роналду сегодня не сыграл матч и даже не попал в заявку

В пятницу вечером в саудовской лиге встречаются «Аль-Хулуд» и «Аль-Наср». Фанаты Криштиану Роналду надеялись, что форвард выйдет на поле и сможет себя проявить. Впрочем, Роналду не попал даже в заявку своей команды.

Судя по всему, Роналду пропускает матч из-за госпитализации Джорджины Родригес. Вторая половинка звёздного футболиста провела несколько дней в больнице из-за пневмонии. Джорджину уже выписали, но Криштиану, очевидно, решил остаться рядом с семьёй, учитывая ситуацию.

Криштиану Роналду 39 лет. Действующий контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.