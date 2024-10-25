Что случилось с девушкой Роналду — из-за неё нападающий отказался играть за «Аль-Наср»

Сегодня, 25 октября, «Аль-Наср» встречается на выезде с «Аль-Хулудом» в рамках восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Данную встречу пропускает 39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который не вошел в заявку команды.

Как оказалось, все дело в гражданской жене Роналду Джорджине Родригес. Супруга футболиста провела четыре дня в больнице, так как была госпитализирована из-за пневмонии. Об этом рассказала сама Джорджина, которая уже находится дома. Вероятно, в этот непростой момент Роналду решил поддержать свою возлюбленную, поэтому попросил руководство «Аль-Насра» отпустить его на какое-то время.

Матч «Аль-Хулуд» – «Аль-Наср» продолжается в эти минуты. Следить за ходом всех событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.