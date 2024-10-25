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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Что случилось с девушкой Роналду — из-за неё нападающий отказался играть за «Аль-Наср»

25 Октября 2024 • 18:26 Комментировать
Аль-Хулуд
2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
1 8.50 X 5.60 2 1.27
перерыв

Сегодня, 25 октября, «Аль-Наср» встречается на выезде с «Аль-Хулудом» в рамках восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Данную встречу пропускает 39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который не вошел в заявку команды.

Как оказалось, все дело в гражданской жене Роналду Джорджине Родригес. Супруга футболиста провела четыре дня в больнице, так как была госпитализирована из-за пневмонии. Об этом рассказала сама Джорджина, которая уже находится дома. Вероятно, в этот непростой момент Роналду решил поддержать свою возлюбленную, поэтому попросил руководство «Аль-Насра» отпустить его на какое-то время.

Матч «Аль-Хулуд» – «Аль-Наср» продолжается в эти минуты. Следить за ходом всех событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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АЛЬ-ХУЛУД АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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76 мин
Аль-Кадисия Эль-Хубар Аль-Кадисия Эль-Хубар
Дамак Дамак
1
0
1.55 4.00 5.40
Видео
Перерыв
Аль-Хулуд Аль-Хулуд
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
2
2
8.50 5.60 1.27
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