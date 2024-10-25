Почему Роналду не попал в заявку на матч с «Аль-Хулудом»

В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии проходит матч между «Аль-Хулудом» и «Аль-Насром». Звёздный бомбардир Криштиану Роналду не попал в заявку своей команды.

Очевидно, отсутствие Роналду связано с его возлюбленной – с Джорджиной Родригес. Ранее девушка сообщила о том, что она провела четыре дня в больнице из-за пневмонии. Судя по всему, Роналду решил провести время со своей второй половинкой.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес давно состоят в отношениях. При этом неясно, являются ли они мужем и женой юридически. О свадьбе звёздная пара не объявляла, хотя недавно Роналду назвал Джорджину женой.