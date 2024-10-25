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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Непомнящий – об увольнении Манчини из сборной Саудовской Аравии: «Это очень сложная личность» эксклюзив

25 Октября 2024 • 16:00 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Роберто Манчини из сборной Саудовской Аравии.

«Мне трудно судить сегодняшнюю ситуацию Манчини. Но все помнят его работу в «Зените», не очень удалась. Потом он принимает сборную Италии и выводит её на очень серьёзный уровень.

Позже он ушёл тренировать Саудовскую Аравию, и там непонятно: ведёт себя конфликтно, успехов нет. Это очень сложная личность, которую я не могу судить и не имею права. Результаты разные, в Италии он был хорош, а с «Зенитом» он был среднего уровня тренер. Не могу давать характеристику или как-то оценивать свою работу. А то, что читал в СМИ, так он готов был в любой момент поссориться с руководством, болельщиками. Всё время у него были нелады в Саудовской Аравии», - сказал Непомнящий.

59-летний итальянец возглавил сборную Саудовской Аравии в августе 2023 года. За это время команда под его руководством сыграла 18 матчей, в которых одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

25 октября стало известно о том, что он покинул свой пост.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии ещё теги
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