Погба может стать одноклубником Криштиану Роналду

Французский полузащитник Поль Погба может возобновить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, в подписании хавбека «Ювентуса» заинтересован «Аль-Наср», за который выступает португальский центрфорвард Криштиану Роналду. Руководство саудовского клуба готово сделать Погба выгодное предложение.

Напомним, что Поль был дисквалифицирован на четыре года из-за положительной допинг-пробы. В первой половине октября CAS сократил срок действия бана футболиста до 18 месяцев. Таким образом, француз может вернуться на поле в марте следующего года.