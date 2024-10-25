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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Погба может стать одноклубником Криштиану Роналду

25 Октября 2024 • 08:01 Комментировать

Французский полузащитник Поль Погба может возобновить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, в подписании хавбека «Ювентуса» заинтересован «Аль-Наср», за который выступает португальский центрфорвард Криштиану Роналду. Руководство саудовского клуба готово сделать Погба выгодное предложение.

Напомним, что Поль был дисквалифицирован на четыре года из-за положительной допинг-пробы. В первой половине октября CAS сократил срок действия бана футболиста до 18 месяцев. Таким образом, француз может вернуться на поле в марте следующего года.

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