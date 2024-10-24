Роналду поздравил с днём рождения «Аль-Наср»

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил клуб с днём рождения.

— С днем рождения, «Аль-Наср». Горжусь быть частью этой семьи, — написал Роналду на своей страничке в социальной сети.

Сегодня, 24 октября, «Аль-Насру» исполнилось 69 лет, так как клуб был основан в 1955 году.

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором трех результативных передач.

Действующий трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.