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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду поздравил с днём рождения «Аль-Наср»

24 Октября 2024 • 21:44 Комментировать
Аль-Хулуд
...
Аль-Наср Эр-Рияд
1 8.00 X 5.50 2 1.28
Через 19 ч. 48 мин.

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил клуб с днём рождения.

— С днем рождения, «Аль-Наср». Горжусь быть частью этой семьи, — написал Роналду на своей страничке в социальной сети.

Сегодня, 24 октября, «Аль-Насру» исполнилось 69 лет, так как клуб был основан в 1955 году.

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором трех результативных передач.

Действующий трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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АЛЬ-ХУЛУД АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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