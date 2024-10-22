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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Раскрыта невероятная зарплата Роналду

22 Октября 2024 • 20:25 Комментировать

Криштиану Роналду уже почти два года выступает в Саудовской Аравии. Подписав контракт с «Аль-Насром», Роналду хорошо себя обеспечил. Понятное дело, именно Криштиану является самым высокооплачиваемым игроком саудовской лиги.

На страницах Al Sharq News был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков саудовского футбола. Авторы основываются на данных Bloomberg и Forbes.

Криштиану Роналду занимает первое место с годовым доходом в 285 миллионов долларов. 220 миллионов долларов из этой суммы представляют собой непосредственно зарплату португальца, остальное – нефутбольные доходы.

На второй позиции идёт Неймар с общим годовым доходом в 110 миллионов долларов, а тройку замыкает Карим Бензема с показателем в 104 миллиона долларов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Неймар Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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