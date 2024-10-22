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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар высказался о возвращении после года лечения

22 Октября 2024 • 09:45 Комментировать

Звездный форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар высказался относительно своего возвращения на футбольное поле.

«Я рад снова испытать это чувство. Пусть Всевышний благословит и защитит нас», - оставил сообщение 32-летний бразильский нападающий в своих социальных сетях.

Неймар принял участие в поединке Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна». Его команда отпраздновала победу со счетом 5:4.

Напомним, что бразильский нападающий попустил целый год из-за травмы. В середине октября прошлого года Неймар получил разрыв крестообразных связок колена, а также повредил мениск.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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