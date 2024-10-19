Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Шабабом» в поединке седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец забил решающий мяч в компенсированное время.

«Никогда не сдаемся», - говорится в публикации нападающего.

Стоит отметить, что вчерашний гол стал для Криштиану 907-м в игровой карьере.

Роналду связан трудовыми обязательствами с саудовским клубом до середины следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл семь матчей, забил четыре мяча и сделал два ассиста.

Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду