Роналду забил 55 голов в 54 матчах чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду демонстрирует невероятную результативность.

В пятницу португалец отметился победным голом в поединке с «Аль-Шабабом», нанеся точный удар с пенальти в компенсированное время (2:1). Этот мяч стал для 39-летнего игрока 55-м в 54 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Также в активе звезды 15 результативных передач.

Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в начале 2023 года. До отъезда из Европы форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контракт в ноябре 2022 года.

Действующий контракт Роналду рассчитан до следующего лета.