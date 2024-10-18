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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пиоли выиграл 6 из 6 стартовых матчей в «Аль-Насре»

18 Октября 2024 • 23:39 Комментировать
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1:2
Аль-Наср Эр-Рияд

Наставник «Аль-Насра» Стефано Пиоли успешно стартовал на новом рабочем месте.

В пятницу команда из Эр-Рияда одержала шестую победу кряду с момента назначения итальянского тренера – на этот раз был обыгран «Аль-Шабаб» (2:1). «Аль-Наср» был близок к осечке: на седьмой компенсированной минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, а вот оппоненты свой шанс забить с 11-метровой отметки не использовали – Абдерразак Хамдалла был неточен на 103-й.

Стефано Пиоли занял должность главного тренера «Аль-Насра» в середине прошлого месяца. До конца минувшего сезона специалист возглавлял «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
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