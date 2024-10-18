Роналду забил в 9 из 10 матчей за «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова отметился забитым мячом.

Португалец принёс своей команде победу в поединке чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (2:1), реализовав пенальти на 97-й минуте. В девяти из десяти матчей за «Аль-Наср» в текущем сезоне 39-летний форвард не оставался без гола – во всех случаях он отличался по разу. Звёздному ветерану не удалось забить только во встреча с «Аль-Ахли», которая прошла 13 сентября и завершилась со счётом 1:1.

Криштиану Роналду занимает третью строчку в списке бомбардиров саудовского чемпионата с шестью забитыми мячами. Выше располагаются Карим Бензема из «Аль-Иттихада» (7) и Александар Митрович из «Аль-Хиляля» (10).