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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Адли назвал футболиста, который совсем немного хуже Роналду и Месси

17 Октября 2024 • 09:02 Комментировать

Полузащитник Ясин Адли поделился мнением о футбольном таланте бразильского нападающего Неймара, ныне являющегося игроком саудовского «Аль-Хиляля».

«Игра Неймара в «ПСЖ» была невероятной. Никогда не встречал такого футболиста. Неймар очень крут, он сильнее Роналдиньо. Я считаю, что он совсем немного уступает Криштиану Роналду и Лионелю Месси», - приводит слова Адли RMC Sport.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Срок трудового соглашения между 32-летним бразильцем и саудовским клубом истекает в конце сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Ясин Адли ещё теги
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