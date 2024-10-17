Адли назвал футболиста, который совсем немного хуже Роналду и Месси

«Игра Неймара в «ПСЖ» была невероятной. Никогда не встречал такого футболиста. Неймар очень крут, он сильнее Роналдиньо. Я считаю, что он совсем немного уступает Криштиану Роналду и Лионелю Месси», - приводит слова Адли RMC Sport.