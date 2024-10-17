Адли назвал футболиста, который совсем немного хуже Роналду и Месси

Полузащитник Ясин Адли поделился мнением о футбольном таланте бразильского нападающего Неймара, ныне являющегося игроком саудовского «Аль-Хиляля».
«Игра Неймара в «ПСЖ» была невероятной. Никогда не встречал такого футболиста. Неймар очень крут, он сильнее Роналдиньо. Я считаю, что он совсем немного уступает Криштиану Роналду и Лионелю Месси», - приводит слова Адли RMC Sport.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Срок трудового соглашения между 32-летним бразильцем и саудовским клубом истекает в конце сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.
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