Бывший тренер Роналду высказался о Криштиану

Экс-наставник саудовского «Аль-Насра» Луиш Каштру поделился мнением о 39-летнем центрфорварде Криштиану Роналду.
«Роналду всегда хочет быть лучшим. Он каждый день посещает тренировки. Криштиану хочет устанавливать новые рекорды, забивать много красивых голов. Этот футболист решителен во всем, что делает. Он очень любит эту игру», - передает слова специалиста Record.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт португальца рассчитан до середины 2025-го. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел шесть матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
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