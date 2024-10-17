Бывший тренер Роналду высказался о Криштиану

«Роналду всегда хочет быть лучшим. Он каждый день посещает тренировки. Криштиану хочет устанавливать новые рекорды, забивать много красивых голов. Этот футболист решителен во всем, что делает. Он очень любит эту игру», - передает слова специалиста Record.