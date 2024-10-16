​Манчини: «Конечно, было больно видеть досрочно уходящих болельщиков»

Сборная Саудовской Аравии провела очередной бледный матч в квалификации чемпионата мира 2026 года, команда Роберто Манчини проиграла дома японцам, пропустив два безответных мяча. Зрители начали покидать стадион ещё до окончания матча, и Роберто Манчини не скрывает - ему было больно видеть это:

- Не только мне, но и всем игрокам было больно видеть, как публика досрочно покидает стадион. Они были недовольны результатом и не верили в спасение. Мы обязаны сделать болельщиков счастливыми. Я верю, что мы сможем победить Бахрейн и подарим им радость, - цитирует слова Манчини derbyderbyderby.it.