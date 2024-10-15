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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, когда может вернуться Неймар

15 Октября 2024 • 07:54 Комментировать

Звездный бразилец Неймар, ныне являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», близок к возвращению на поле. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

По сведениям источника, нападающий уже приступил к тренировочным занятиям с командой. Ожидается, что Неймар может появиться на поле в поединке с «Аль-Айном», который запланирован на 21 октября.

Бразилец находится в лазарете с октября прошлого года. Он восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» в августе прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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