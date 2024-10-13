Неймар приехал на бой российских боксёров Бивола и Бетербиева

Футболист «Аль-Хиляля» Неймар посетил боксёрский поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Бразилец занял место в зале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где проходит бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе. Следить за событиями битвы можно на портале LiveResult.ru в формате текстовой онлайн-трансляции.

Напомним, что Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль» с августа прошлого года. Из-за травмы крестообразной связки 32-летний нападающий не появляется на поле уже почти год – с 18 октября 2023, когда сборная Бразилии встречалась с Уругваем в отборочном матче чемпионата мира.