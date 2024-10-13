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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар приехал на бой российских боксёров Бивола и Бетербиева

13 Октября 2024 • 00:39 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Фейха
18.10 18:00

Футболист «Аль-Хиляля» Неймар посетил боксёрский поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Бразилец занял место в зале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где проходит бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе. Следить за событиями битвы можно на портале LiveResult.ru в формате текстовой онлайн-трансляции.

Напомним, что Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль» с августа прошлого года. Из-за травмы крестообразной связки 32-летний нападающий не появляется на поле уже почти год – с 18 октября 2023, когда сборная Бразилии встречалась с Уругваем в отборочном матче чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Дмитрий Бивол Аль-Хиляль Эр-Рияд Артур Бетербиев ещё теги

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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФЕЙХА
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