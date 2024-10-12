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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Агент Пиоли: «Переговоры с «Аль-Насром» прошли очень легко и быстро»

12 Октября 2024 • 04:16 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Аль-Наср Эр-Рияд
18.10 21:00

Агент Стефано Пиоли рассказал, как тренер согласился возглавить «Аль-Наср».

Итальянский специалист занял должность во главе саудовского клуба в сентябре, заключив контракт до 2027 года.

«Первые связи с «Аль-Насром» были установлены в начале сентября, когда мы находились в отпуске. По правде говоря, это не первый саудовский клуб, проявивший интерес к Стефано.

Пиоли быстро нашёл общий язык с Йерро [спортивным директором «Аль-Насра»]. Они отлично поняли друг друга как с технической, так и со спортивной точки зрения, так как оказались близкими по духу людьми. Переговоры прошли очень легко и быстро – у обеих сторон не было сомнений относительно правильности выбора», – сказал в интервью TMW агент Валерио Джуффрида.

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Евро-Футбол.Ру,
Стефано Пиоли Валерио Джуффрида Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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