​Манчини продолжает роптать: «Игроки сборной сидят на скамейке запасных в своих клубах»

Некоторое время тому назад Роберто Манчини подсветил один любопытный побочный аспект растущей популярности саудовского чемпионата - теперь лучшие игроки этой страны, будучи не в силах тягаться с приезжими звёздами, всё чаще теряют место в составе своих клубов и, следовательно, игровую практику также.

Это напрямую сказывается на результатах сборной страны, которую он, Манчини, как раз и возглавляет. Сейчас итальянский специалист ропщет снова:

- Три года назад саудовские игроки играли во всех своих матчах. Сейчас более половины из них остаются без практики. Это наша главная проблема, - цитирует слова Манчини derbyderbyderby.it.