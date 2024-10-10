Роналду обратился к Надалю

Теннисист Рафаэль Надаль, который в своей карьере 22 раза выигрывал турниры Большого шлема, объявил о решении завершить карьеру. В комментариях на страничке Надаля отметился звёздный футболист Криштиану Роналду.

«Рафа, какую невероятную карьеру ты провёл! Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру. Для меня было честью наблюдать за твоим путешествием и иметь возможность называть тебя с другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся отдыхом!» - написал Роналду.

Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Действующий контракт португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.