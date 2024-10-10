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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Кассано: После моих слов Роналду прислал список своих трофеев

10 Октября 2024 • 12:49 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано рассказал о сообщениях от звёздного Криштиану Роналду.

«После того, как я сказал, что Криштиану Роналду не входит в мою десятку лучших футболистов, мне пришло сообщение с номера, начинающегося на +34. Это был Роналду, который перечислил все завоёванные им трофеи. Он добавил голосовое сообщение, в котором сказал, что я проявил к нему неуважение», - сказал Кассано Il Messaggio.

Не стоит исключать варианта, что Кассано просто пошутил. При этом итальянец уже не один раз преуменьшал величие Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Аль-Наср».

Сестра Роналду ответила на слова Кассано

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Антонио Кассано Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
10 Октября 2024 в 12:58
Нарцисс никогда никого не уважал.. Factos.. ☝️
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