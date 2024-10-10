Роналду встретился с боссами «Аль-Насра» - известна причина

Звездный форвард Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», встретился с руководством клуба. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Согласно сведениям журналиста, 39-летний нападающий провел переговоры о продлении сотрудничества. Стороны достигли предварительной договоренности о новом трудовом договоре.

Криштиану связан контрактными обязательствами с «Аль-Насром» до следующего лета. Он выступает за саудовский коллектив с начала 2023 года.

В текущем сезоне Роналду принял участие в девяти поединках за свою команду. Португальский нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.