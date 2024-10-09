Неймар возвращается на родину: как самый дорогой трансфер планеты загубил свою карьеру

В конце сентября появилась информация о том, что летом 2025 года 32-летний нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар хочет вернуться в Бразилию, в родной «Сантос», откуда он в 2013 году перебрался в «Барселону». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как бразилец, за которого в 2017 году «ПСЖ» выложил рекордные 222 миллиона евро, стал обузой для «Аль-Хиляля».

Переход в «ПСЖ»

В августе 2017 года футбольный мир был шокирован трансфером из «Барселоны» в «ПСЖ» одного из лучших игроков планеты за рекордные 222 миллиона евро. Даже по нынешним деньгам это фантастическая сумма, которую за семь лет ещё никто не перебил. Удивительно, что после такой громкой продажи у «Барселоны» сейчас финансовые трудности.

Неймар шёл в «ПСЖ» с целью выиграть «Золотой мяч». Ему казалось, что в «Барселоне» он находится в тени Лионеля Месси и там ему никогда не выиграть данную награду. Как же ошибался бразилец! Конечно, за счёт своего таланта Неймар был одним из лучших в «ПСЖ», однако лень и тусовочный образ жизни не позволили ему сделать следующий шаг, чтобы хоть немного приблизиться к Месси.

Отъезд в Саудовскую Аравию

Летом 2023 года никто не удивился переезду Неймара в саудовский «Аль-Хиляль». Всем давно стало понятно, какие приоритеты у игрока. На Ближнем Востоке бразилец получил фантастический контракт, но в Саудовской Аравии он успел принять участие только в пяти матчах, после чего порвал крестообразные связки и уже больше года не выходил на поле.

Неймар является вторым самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии после Роналду, но очевидно, что эти деньги он не отрабатывает. Неизвестно, в какой форме бразилец вернётся на поле после травмы и будет ли вообще полезен «Аль-Хилялю», который и без него собирает трофеи.

Покер и тусовки

Постоянные травмы и спады в игре Неймара возникают не просто так. Всё это от его большой любви к тусовочному образу жизни. Неоднократно соседи в Париже и Барселоне жаловались на постоянную громкую музыку из дома Неймара, в котором собиралось большое количество людей. Кроме того, футболист очень любит поиграть в покер и часто участвует в различных турнирах. Однажды даже общественность осудила Неймара, который играл в покер на дне рождения своей дочери.

Теперь 32-летний Неймар готовится отправиться на родину, где хочет встретить свою футбольную пенсию. Нам остаётся только догадываться, как один из главных талантов современности мог бы построить свою карьеру, если бы обладал характером Криштиану Роналду.

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Дмитрий Миляев