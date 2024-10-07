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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду установил новый рекорд, Месси - на втором месте

07 Октября 2024 • 08:10 Комментировать

Центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошел в историю футбола. Как информирует IFFHS, 39-летний португальский форвард стал первым игроком, которому удалось забить 600 голов в высших дивизионах.

Ближайшим преследователем португальского бомбардира является аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за американский «Интер Майами». На его счету 556 голов. Топ-3 замыкает бразилец Ромарио с 479 мячами.

Напомним, что Криштиану защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Трудовой договор Роналду с саудовским клубом истекает летом следующего года. Его рыночный ценник – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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