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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду предупредил всех соперников «Аль-Насра»

06 Октября 2024 • 13:07 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Оруба Эль-Джауф

В субботу вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии обыграл клуб «Аль-Оруба» с крупным счётом 3:0. Автором одного из голов стал 39-летний Криштиану Роналду. После игры звёздный португалец сделал публикацию в социальных сетях. Роналду предупредил соперников, что его команда собирается продолжать в том же духе.

«Мы не останавливаемся! Вместе!» - написал Роналду.

Добавим, что «Аль-Наср» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От «Аль-Хиляля», выигравшего все шесть матчей сезона Про-лиги, команда отстаёт на четыре зачётных балла.

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