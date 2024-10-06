Роналду предупредил всех соперников «Аль-Насра»

В субботу вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии обыграл клуб «Аль-Оруба» с крупным счётом 3:0. Автором одного из голов стал 39-летний Криштиану Роналду. После игры звёздный португалец сделал публикацию в социальных сетях. Роналду предупредил соперников, что его команда собирается продолжать в том же духе.

«Мы не останавливаемся! Вместе!» - написал Роналду.

Добавим, что «Аль-Наср» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От «Аль-Хиляля», выигравшего все шесть матчей сезона Про-лиги, команда отстаёт на четыре зачётных балла.

1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил