1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил

В субботу «Аль-Наср» проводит матч чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Оруба». Счёт был открыт на семнадцатой минуте, когда звёздный нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Теперь на счету Роналду 905 голов в карьере. Отметка в 1000 голов стала ещё ближе к португальскому форварду. Ранее Криштиану говорил, что хотел бы стать первым, кто забьёт тысячу голов в профессиональном футболе. Относительно недавно Роналду первым в истории покорил отметку в 900 голов.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025.