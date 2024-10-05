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Саудовская Аравия. Премьер-лига

1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил

05 Октября 2024 • 18:47 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Оруба Эль-Джауф
2-й тайм

В субботу «Аль-Наср» проводит матч чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Оруба». Счёт был открыт на семнадцатой минуте, когда звёздный нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Теперь на счету Роналду 905 голов в карьере. Отметка в 1000 голов стала ещё ближе к португальскому форварду. Ранее Криштиану говорил, что хотел бы стать первым, кто забьёт тысячу голов в профессиональном футболе. Относительно недавно Роналду первым в истории покорил отметку в 900 голов.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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