Бензема близок к отметке в 700 результативных действий за карьеру

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема приблизился к показателю в 700 голов и результативных передач в профессиональной карьере.

В четверг француз помог своей команде одержать победу в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахдуда» (2:1), отметившись забитым мячом. Как отмечает Madrid Zone, теперь в активе Бензема 698 очков по системе «гол плюс пас» за всю карьеру. На клубном уровне форвард записал себе в актив 440 голов и 201 ассист, в сборной Франции – 37+20.

На счету Карима Бензема семь забитых голов в шести поединках текущего розыгрыша саудовского чемпионата. Выше в списке бомбардиров располагается только Александар Митрович – восемь.

В декабре экс-звезде мадридского «Реала» исполнится 37 лет.