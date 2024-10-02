Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Митрович стал лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии

02 Октября 2024 • 19:52 Комментировать

Форвард национальной сборной Сербии Александар Митрович уже второй год играет в Саудовской Аравии за местный топ-клуб, «Аль-Хиляль». По итогу прошлого сентябрьского месяца Митрович признан лучшим игроком чемпионата ближневосточной страны, в трёх матчах сербу удалось отличиться тремя голами.

Напомним, что в прошлом сезоне «Аль-Хиляль» с Митровичем в составе стал чемпионом страны. У клуба в активе в сезоне нынешнем 15 набранных очков, отрыв от второго места составляет три очка.

Всего у Митровича в активе в этом сезоне набралось уже 11 забитых голов во всех турнирах и две голевые передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александар Митрович Аль-Хиляль
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» «Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.10.24 в 18:00
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Видео
03.10.24 в 21:00
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Видео
03.10.24 в 21:00
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Фейха Аль-Фейха
2.08 3.50 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Октября
19:52 · Саудовская Аравия
Митрович стал лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии
11:58 · Саудовская Аравия
Кроос: У Роналду есть зависимость
01 Октября
19:53 · США. МЛС
Месси или Роналду: Лэмпард получил вопрос
13:45 · Саудовская Аравия
Сестра Роналду ответила на слова Кассано
10:49 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду рассказал, что сейчас для него важно в футболе
05:21 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис выбрал между Месси и Роналду
30 Сентября
22:48 · Лига чемпионов АФК
Роналду не забил только в одном матче сезона из восьми
15:45 · Саудовская Аравия
Сколари раскрыл слова Роналду об «Аль-Насре»
14:41 · Саудовская Аравия
Неймар вернулся к тренировкам
12:42 · Бразилия
Неймар решил сменить клуб - известно название
00:57 · Чемпионат мира 2026
​Неймар поддерживает проведение чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии
29 Сентября
08:39 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду набирает на работу - названы вакансии 4
01:12 · Испания. Ла Лига
Бензема поделился прогнозом на матч «Атлетико» – «Реал»
28 Сентября
09:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» обжаловал приговор по выплате Роналду
06:27 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Салах уйдёт из «Ливерпуля», он заработает больше Роналду»
27 Сентября
20:22 · Саудовская Аравия
39-летний Роналду не забил только в одном матче нового сезона
20:12 · Нидерланды. Эредивизие
Тренер «Аль-Хиляля» приструнил Кумана: «Чемпионат Нидерландов слабее чемпионата Саудовской Аравии» 1
19:50 · Саудовская Аравия
Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов 4
17:31 · Саудовская Аравия
Роналду и Мане – в старте «Аль-Насра» на игру с «Аль-Вахдой»
11:10 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду сделал заявление после болезни
25 Сентября
14:18 · Саудовская Аравия
Тренер «Аль-Хиляля» не порадовал фанатов новостью о Неймаре
07:15 · Саудовская Аравия
Роналду дал себе характеристику
24 Сентября
12:31 · Италия. Серия А
«Барселона» выбрала топ-игрока на замену Левандовски слухи
10:25 · Испания. Ла Лига
Экс-форвард «Реала»: «Роналду не умеет играть в футбол» 5
09:38 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду эмоционально обратился к игрокам «Аль-Насра» 1
Все новости