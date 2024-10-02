Митрович стал лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии

Форвард национальной сборной Сербии Александар Митрович уже второй год играет в Саудовской Аравии за местный топ-клуб, «Аль-Хиляль». По итогу прошлого сентябрьского месяца Митрович признан лучшим игроком чемпионата ближневосточной страны, в трёх матчах сербу удалось отличиться тремя голами.

Напомним, что в прошлом сезоне «Аль-Хиляль» с Митровичем в составе стал чемпионом страны. У клуба в активе в сезоне нынешнем 15 набранных очков, отрыв от второго места составляет три очка.

Всего у Митровича в активе в этом сезоне набралось уже 11 забитых голов во всех турнирах и две голевые передачи.